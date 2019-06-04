زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك

بروكسل — سبوتنيك. قال الرئيس الأوكراني عقب اللقاء مع الأمين العام لحلف الناتو في بروكسل:

"نحن على استعداد للتفاوض مع روسيا، ونحن على استعداد للوفاء باتفاقات مينسك. ولكن يجب أن نكون قادرين أولاً على الدفاع عن أنفسنا، لنصبح أقوى من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية".

يذكر، أن جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول انفصلتا عن أوكرانيا وانضمتا إلى روسيا الاتحادية بعد استفتاء عام أجري على خلفية الأزمة في أوكرانيا في آذار/ مارس عام 2014.

وبعد عودة القرم إلى روسيا الاتحادية فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، بما فيها مجموعة خاصة من العقوبات ضد القرم.