ماي تبحث مع عدد من القادة الأجانب القضايا الأمنية

تبحث رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، القضايا الأمنية مع عدد من الزعماء الأجانب الذين توافدوا للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي.