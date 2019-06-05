رئيس مجلس الدولة: أمريكا تواصل محاولتها المنحرفة لكسر كوبا

صرح رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في كوبا، ميغيل دياز كانيل، أن اتخاذ الولايات المتحدة لتدابير تقييدية جديدة ضد الجمهورية يعتبر غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي.

وكتب دياز كانيل على صفحته تويتر: "تواصل الحكومة الأمريكية محاولاتها المنحرفة لكسر كوبا، وتدابيرها الجديدة تعزز الحصار وتنتهك القانون الدولي، إننا ندين بشدة هذه السياسة… لكن لن تمنعنا: سنبقى على قيد الحياة وننتصر".

هذا وأعلنت إدارة الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء، أنها تطبق تدابير تقييدية إضافية ضد كوبا، كما هو محدد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، ويتعلق الأمر بفرض حظر على الرحلات الجماعية للمواطنين الأمريكيين إلى كوبا كجزء من التبادلات التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض حظر على تزويد كوبا بطائرات خاصة، وكذلك سفن الركاب.

وألغت أكبر شركة لخطوط الرحلات البحرية "كارنيفال"، اليوم الأربعاء، الرحلات السياحية إلى كوبا، فقبل اعتماد تدابير تقييدية، نظمت كرنفال ثلاثة رحلات لدخول الموانئ الكوبية.، بالإضافة إلى إعلان في وقت سابق، شركة بحرية أمريكية كبرى أخرى "رويال كاريبيان" (Royal Caribbean)، عن إنهاء الرحلات إلى الجزيرة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد كوبا بفرض عقوبات جديدة على أعلى مستوى، على خلفية الوضع في فنزويلا.