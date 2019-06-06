طبيب أمريكي يقتل 25 مريضا

تم توجيه الاتهام إلى طبيب أمريكي بقتل 25 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 37 و85 عامًا في ولاية أوهايو الأمريكية.

وفقًا لصحيفة "CBS News"، قال ممثلو الإدعاء إن، ويليام هوزيل، البالغ من العمر 43 عامًا، والذي عمل كطبيب في المستشفى، وصف عمداً جرعات مميتة دواء "فنتانيل" المسكن للآلام لـ25 مريضا، بهدف تسريع وفاتهم.

Ohio doctor charged with murder in overdose deaths of 25 patients https://t.co/J0gL4M85kS pic.twitter.com/ud9oSnERui — CBS News (@CBSNews) June 6, 2019

ووفقا للمحققين، فقد وصف هوزيل الجرعات للمرضى بنسبة أعلى من الطبيعية تقدر من 10 إلى 40 ضعفا، وأضافوا أن دوافعه ما تزال غير واضحة. وبدوره صرح محاميه أنه "حاول تخفيف آلام المرضى، وليس قتلهم".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال الطبيب بعد تحقيق دام حوالي ستة أشهر.