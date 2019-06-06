ترامب: ماكرون لا يريد أن يرى أسلحة نووية إيرانية وطهران تريد التفاوض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا استعداد واشنطن لفتح حوار جديد مع إيران، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية ضد طهران كانت فعالة ومؤثرة .

باريس — سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل بدء اجتماع مغلق بينهما في مديرية شرطة بلدة كان في منطقة النورماندي شمال غرب البلاد، " الإيرانيون يريدون التفاوض وهذا جيد ونحن مستعدون للتفاوض، ولكن يجب ألا يحصلوا على السلاح النووي".

وهاجم ترامب الدولة الإيرانية قائلا إن "إيران هي دولة إرهابية" مضيفا أن "العقوبات على إيران كانت حازمة جدا وفعالة ".

وحول العلاقات الفرنسية الأمريكية التي شهدت توترا خلال الفترة الماضية قال ترامب "لدينا علاقة رائعة مع فرنسا والأمور تجري بشكل ممتاز في هذه الأيام"، مضيفا "بلدانا يعملان سويا للحفاظ على الديمقراطية وحل الأزمات حول العالم".

وتابع ترامب، "نحن نعمل سويا في الساحل الأفريقي وسوريا والعراق وفي كل مرة نعمل سويا على حماية الديمقراطية والحريات".وبالتأكيد يقول ترامب "ماكرون لا يريد أن يرى أسلحة نووية في إيران ونحن أيضا".