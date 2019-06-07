انفجار في بلدة سويدية يلحق أضرارا بالمباني

وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني أن فريقا من خبراء المتفجرات في طريقه إلى مكان الحادث حيث تهشمت نوافذ بعض المباني.
Massive explosion in central Linköping, Sweden destroys building facades and blows out windows. Reports of light injuries & 14 ambulances on the scene. https://t.co/2XDBKnoeOj pic.twitter.com/O3NsitLeeD— Hugo Kaaman (@HKaaman) June 7, 2019
وقالت الشرطة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز": "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات".
وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجارا قويا حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.
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