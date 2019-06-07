أردوغان: لن نسمح بسلب حقوق القبارصة الأتراك وسنواصل التنقيب شرقي المتوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل أعمال التنقيب شرقي المتوسط، وقال إن أبناء جلدته في شمال قبرص لهم حقوقهم شرق البحر المتوسط ولا يمكن السماح لأحمد بسلبها.

نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن "أبناء جلدتنا في شمال قبرص التركية لهم حقوق في شرق البحر المتوسط ولايمكننا السماح لأحد بسلبها".

وأكد أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد "سيدنا علي" في إسطنبول على أن كما يوجد "هناك حق للقبارصة الروم في الموارد الطبيعية والباطنية في المتوسط، فإن للقبارصة الأتراك أيضا نفس الحق وفقاً للقانون الدولي".

ولفت الرئيس التركي إلى أن تركيا ستواصل أعمال التنقيب شرقي المتوسط، مشددا على أنهم "لن يسمحوا لأحد بسلب حقوق جمهورية شمال قبرص التركية".

وطالبت كل من اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السلطات التركية بوقف هذه الأعمال واصفة إياها بغير الشرعية، فيما حذرت مصر تركيا من "انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في شرق المتوسط".

ومنذ العام 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، وهما ما يسمى بـ "جمهورية شمال قبرص" التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

وكانت تركيا أطلقت سفينة "فاتح" الوطنية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة شرق المتوسط.