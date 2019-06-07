صحيفة تكشف تكلفة الليلة الواحدة في الفضاء (بالفيديو)

كشفت تقارير صحفية أمريكية أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ستفتح باب السياحة إلى الفضاء بعد عام واحد فقط، وتحديدا في وقت مبكر من العام 2020.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صباح اليوم، الجمعة، تقريرا حول نية "ناسا" الإعلان عن سماحها للمواطنين بالسفر في رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتنهي بتلك الطريقة "ناسا" الحظر المفروض منذ فترة طويلة على السياح للسفر إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقالت الصحيفة الأمريكية:

إن التكاليف والترتيبات الخاصة بالطواقم الجوية التي ستتوجه إلى المحطة الفضائية الدولية ستتكفل بها شركتي "بوينغ" و"سبيس إكس"، وهما من سيكونان مختصتين بتنظيم الرحلات السياحية إلى الفضاء.

وقالت "ناسا" إنها ستتقاضى فقط مقابل الغذاء والتخزين والاتصالات إلى المحطة الفضاء، والتي ستبلغ نحو 35 ألف دولار أمريكي في الليلة الواحدة.