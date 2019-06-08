تعرف إلى سبب أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا

يمكن أن يكون سبب أحد أكبر الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، شرارة أو شظية من المعدن الساخن التي جاءت من تحت مطرقة ثقيلة.

ووفقًا للبيانات الأولية، يمكن أن تنطلق شرارة أو شظية من تحت مطرقة ثقيلة كانت تثبت وتد بالأرض. في يوم بداية الحريق، لوحظ منطقة جافة، ورطوبة منخفضة، وكذلك حرارة ورياح شديدة. ووفقًا لنتائج التحقيق، لم يتم توجيه أي تهم، حسبما أفاد موقع mercurynews.

بدأ الحريق، الذي سمي على اسم مقاطعة ميندوسينو في ولاية كاليفورنيا، في يوليو/تموز 2018. تجاوزت مساحته الإجمالية 1.86 ألف متر مربع، خلال شهرين دمر الحريق أكثر من 150 منزلاً و 280 مبنى.

تم إجلاء الآلاف من الناس. قُتل أحد رجال الإطفاء وسبعة من السكان المحليين أثناء إطفاء الحريق، حيث كافح الحريق 969 من عناصر الحرس، وشاركت 22 وحدة من المعدات العسكرية الجوية في الإطفاء. تم إخماد النار بالكامل فقط في سبتمبر/أيلول.