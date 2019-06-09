رصد طائرة- رصاصة سرية في الولايات المتحدة

تستعد الولايات المتحدة لاختبار طائرة-رصاصة. وسميت الطائرة بهذا الاسم بسبب شكلها.

واستغرق تطوير الطائرة المبتكرة Celera 500L حوالي 10 سنوات. ولم يتم الكشف عن الخصائص التقنية للطائرة. ولكنها يمكن أن تغير سوق حركة المرور التجارية بالكامل، وفقا لThe Drive.

وتحتاج الطائرة طيار واحد فقط لقيادتها وتستطيع الإقلاع والهبوط في أي مطار بسبب الميزات التقنية والتصميمية للطائرة.

ومع ذلك، فإن أهم ما يميز الطائرة، وفقًا للخبراء والمطورين، هي سرعتها التي تبلغ 800 كيلومتر في الساعة.

بعض طائرات الركاب تطير أسرع قليلا. ومع ذلك، من حيث المدخرات المالية، يمكن أن تكون مثل هذه الطائرة الصغيرة أكثر فعالية بعشر مرات من الطائرات التجارية الحديثة.

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