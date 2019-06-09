أسعار النفط... هل تعاود الصعود مجددا

ويرجح الخبراء أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة لأسعار النفط عالميا.

وقال الدكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي السعودي، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن تصريح أكثر من وزير للطاقة حول احتمال ارتفاع أسعار النفط بعد تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج بالنسبة لدول "أوبك" بالإضافة إلى بعض الدول من خارج أوبك، قد يساهم في ارتفاع أسعار النفط.

حرب تجارية

وأضاف المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، أن حديث وزير الطاقة السعودي بأن هناك شبه إجماع داخل دول "أوبك" على تنفيذ اتفاق التخفيض، وبأنه علينا إقناع الدول من خارج "أوبك" للانضمام إلى قائمة الدول التي تؤيد تمديد اتفاق "أوبك"، وأعتقد أن هذا له تأثير كبير على الأسعار، وإصرار على عدم انخفاض الأسعار وارتفاعها إلى مستوياتها التي وصلت إليها قبل شهر، والبالغ "73 دولار" للبرميل.

وأشار الصبان إلى أن هناك ضجة أحدثها التصريح الروسي بأن مستوى 60 دولار للبرميل كافية لروسيا، وأن دول الأوبك تريد أسعارا أعلى، وهذا التصريح ربما يهدف إلى أن روسيا قد لا تنضم إلى مجموعة تمديد الاتفاق، ورغم ذلك مازالت المحاولات جارية لإقناع موسكو ودول أخرى للانضمام إلى تمديد اتفاق "أوبك".

وأوضح المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي السعودي، أن تأثير الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، واحتمالات تدويل تلك الحروب التجارية قد يؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات أقل من المتوقع، وهذا بالطبع يؤثر على الطلب العالمي للنفط.

وتابع الصبان، بأن هناك عدة أسباب للتغيرات في أسعار النفط عالميا من بينها، هدوء الساحة الأمريكية الإيرانية، وتفضيل الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات بديلا عن المواجهات العسكرية، ورغم ذلك تظل احتمالات المواجهة قائمة إذا ما تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم من إيران أو من أحد حلفائها في المنطقة.

تمديد الاتفاق

ولفت الدكتور محمد الصبان، إلى أن هناك انتاجا أمريكيا كبيرا من النفط يصل إلى 12 مليون برميل يوميا، كما أن هناك زيادة في الإنتاج في معظم دول العالم يقابله حتما، انخفاض في إنتاج إيران وفنزويلا وبعض الدول الأخرى نتيجة العقوبات الأمريكية، بالإضافة للأوضاع الداخلية المتأزمة في دول، مثل السودان وليبيا وإيران، والتصريح السعودي بأن المملكة تخفض من إنتاجها بأكثر مما التزمت به والذي يصل إلى 700 ألف برميل يوميا.

واختتم المستشار السعودي، بقوله إن كل العوامل السابقة ترجح كفة إرتفاع أسعار النفط، والذي بدأ بالفعل منذ الجمعة الماضية والمتوقع استمراره في المرحلة القادمة، بعد تمديد اتفاق أوبك المتعلق بعملية تخفيض الإنتاج للحفاظ على مستوى سعر معين للبرميل.