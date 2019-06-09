لأول مرة... إسرائيل تكشف عن رسوم جديدة لمكة والمدينة

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" عبر تويتر الذي نشر العمل الفني الذي يصور مكة والمدينة، إن المكتبة الوطنية في إسرائيل تحتفظ بهذا العمل.

ما ترونه ليس بصورة اعتيادية. هذا عمل فني يدوي يصور مكة المكرمة والمدينة المنورة تحتفظ بها المكتبة الوطنية في #إسرائيل ، تضمنتها مخطوطة عثمانية تعود للعام 1795. pic.twitter.com/ZRoEJL793b — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 8, 2019

وأكد الحساب أن العمل ضمن مخطوطة عثمانية تعود للعام 1795.

للمرة الأولى سيزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي حسبما أعلن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى الذي قال إن الزيارة ستقام في يناير/ كانون الثاني 2020.pic.twitter.com/PHWzqOo3Fh — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 3, 2019

وفي يناير 2020 يزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية، بعد أن وجه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى، دعوة للوفد لزيارة المملكة.