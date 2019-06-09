ترامب يهاجم "تويتر" ويتهمه بـ"إسكات المحافظين"

جاء ذلك بعدما تشدد "تويتر" مؤخرا مع الشخصيات المتهمة بالترويج لخطابات العنف والعنصرية من اليمين المتطرف، بحسب "فرانس برس".

وانتقد ترامب، اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، موقع التواصل الاجتماعي والمدونات الصغيرة، موجها له اتهاما "بإسكات" المحافظين، في "خطأ هائل" يتعارض مع "حرية التعبير".

Twitter should let the banned Conservative Voices back onto their platform, without restriction. It’s called Freedom of Speech, remember. You are making a Giant Mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٩ يونيو ٢٠١٩

​وتابع "على تويتر السماح للأصوات المحافظة المحظورة بالعودة إلى المنصة، من دون قيود".

وأضاف ترامب "هذا يدعى حرية التعبير، لا تنسوا. ترتكبون خطأ هائلا".

وكان "تويتر" تشدد حيال شخصيات متهمة بالترويج للخطابات العنفية، المعادية للسامية، العنصرية، واتخِذت هذه القرارات تحت ضغط من يعتبرون أنّ مواقع التواصل الاجتماعي لا تحجب سريعاً المنشورات الإشكالية أو الصادمة، وفقا لـ"فرانس برس".