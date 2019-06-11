أمريكا ترصد "ميليشيا" صينية في بحر الصين الجنوبي

قال مسؤول بحرس السواحل الأمريكي، إن قواته شاهدت ميليشيا صينية في بحر الصين الجنوبي.

وأكد الأدميرال ليندا فاجان، قائد منطقة خفر السواحل الأمريكية في المحيط الهادي، للصحفيين "نتابع الميليشيا"، حسب موقع "RAPPLER".

ويأتي الأمر، بعد زيادة عدد مرات مشاهدة الميليشيات الصينية بالقرب من سواحل الجزر التابعة للفلبين.

وأبلغ الصيادون الفلبينيون عن مضايقات، خلال مواجهات لهم مع السفن الصينية.

ومنذ أيام حذر وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، من أن أي نزاع مسلح بين بلاده والولايات المتحدة سيكون كارثة، منددا بدعم واشنطن لانفصال تايوان وبتنفيذها عمليات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وشدد الوزير الصيني، في كلمة ألقاها، أمام منتدى "شانغري-لا" الأمني في سنغافورة، على أن الصين "ستقاتل حتى النهاية" إذا كانت الولايات المتحدة تريد الصراع بشأن القضايا التجارية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بكين تبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية الحوار مع واشنطن إذا رغبت في ذلك، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".