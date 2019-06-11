بولتون: عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم أمر ممكن تماما والولايات المتحدة مستعدة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره في كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مؤكدا أن هذا الأمر ممكن تماما.

واشنطن — سبوتنيك . وقال بولتون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول احتمالية عقد قمة ثالثة "أعتقد أن هذا الأمر ممكن تماما، نحن مستعدون حين تكون كوريا الشمالية مستعدة".

وأكد كيم أن علاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي "قوية" ويمكنهما "تبادل الرسائل" عندما يرغبان. مضيفا "سننتظر بصبر حتى نهاية السنة لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا".

وكان كيم وترامب التقيا للمرة الأولى، في يونيو/ حزيران 2018 في سنغافورة، حيث وقعا إعلانا غامضا عن "نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية". واختتمت القمة الثانية في هانوي، بدون أي تقدم يذكر حول هذا الملف.

وتحدث ترامب عن إمكانية عقد قمة ثالثة مع كيم. وقال خلال استقباله رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في البيت الأبيض "سنناقش ذلك واحتمال عقد مزيد من اللقاءات، لقاءات جديدة مع كوريا الشمالية وكيم جونغ-أون". وأضاف ترامب "أنا استمتع بالقمم، استمتع بلقاء الزعيم" الكوري الشمالي.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي السبت، إن "حكومتنا ستفعل ما بوسعها لإبقاء الاندفاع الحالي باتجاه الحوار".