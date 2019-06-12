"محظوظة بقربك"..هكذا احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها بملك الأردن(صورة)

هنأت ملكة الأردن رانيا العبد الله زوجها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة عيد زواجهما في 10 يونيو/حزيران، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام".

نشرت ملكة الأردن صورة تجمعها بالملك عبدالله، أرفقتها بمعايدة خاصة، وأعربت فيها عن سعادتها بوجوده،

جاء فيها: "كم أنا محظوظة بقربك.. شكرا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد أنت فيه… سيدي… كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج".

وتفاعل الكثيرون من متابعي صفحة الملكة رانيا على "الإنستغرام" مع الصورة، متمنين لهم دوام السعادة.

ويصادف العاشر من حزيران/يونيو ذكرى زواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله و يذكر أن حفل زفاف جلالتيهما أقيم في العاشر من شهر حزيران/يونيو العام 1993 في قصر زهران.