مقتل جنديين تركيين في اشتباكات مع حزب "العمال الكردستاني"

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن "اشتباكات اندلعت مساء الثلاثاء في ريف تونج إيلي، بين القوات التركية ومجموعة من إرهابيي (بي كا كا)"، كما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضافت المصادر أن اثنين من الجنود المصابين، قتلوا بعد نقلهما إلى المستشفى الحكومي في الولاية.
وتشن أنقرة بانتظام غارات على مواقع الحزب الكردي في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.
وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015. وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
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