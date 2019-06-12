مقتل جنديين تركيين في اشتباكات مع حزب "العمال الكردستاني"

قتل جنديان تركيان، إثر إصابتهما بجروح بالغة خلال اشتباكات مع عناصر حزب "العمال الكردستاني" في ريف ولاية "تونج إيلي" شرقي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن "اشتباكات اندلعت مساء الثلاثاء في ريف تونج إيلي، بين القوات التركية ومجموعة من إرهابيي (بي كا كا)"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأكدت المصادر أن "الاشتباكات اندلعت بعد رفض الإرهابيين نداءات القوات التركية بالاستسلام، ما أسفر عن إصابة 4 جنود".

وأضافت المصادر أن اثنين من الجنود المصابين، قتلوا بعد نقلهما إلى المستشفى الحكومي في الولاية.

وتشن أنقرة بانتظام غارات على مواقع الحزب الكردي في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015. وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.