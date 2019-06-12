موسكو تأسف لعدم وجود خارطة طريق بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أنه من خلال المشاورات مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أندريا طومسون، في براغ ، تمكنا من بدء حوار شامل حول الاستقرار الاستراتيجي، ولفتنا الانتباه إلى أن مثل هذه اللقاءات لا يجب أن تتوقف طويلا.

براغ — سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين عقب مشاوراته مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أندريا طومبسون، في العاصمة التشيكية براغ: "من ناحيتنا قد لفتنا انتباه الزملاء الأمريكيين إلى أن توقف مثل هذه الاتصالات ليس بناءً، ولا يجب أن تطول. وعلينا أن أن نقول إنهم [ممثلي الولايات المتحدة] لم يجادلوا حول هذه المسألة".

وذكر أن رئيسي روسيا والولايات المتحدة قد أعطيا في السابق: "تعليمات مباشرة إلى فرقهم للتعامل مع موضوع الحد من الأسلحة بطريقة موضوعية بجميع أبعاده". وعقب القمة وفي سياق محادثة هاتفية بين بوتين وترامب، زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، روسيا، والتي كان خلالها هذا الموضوع أولوية أيضا.

وأضاف ريابكوف: "وفي براغ، بدأنا في الواقع بتنفيذ هذه التعليمات".

وأشار إلى أن موسكو لتأسف لعدم تشكيل خارطة طريق في الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، ولكن الجميع على استعداد لمواصلة العمل.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف: "سيكون من المبالغة القول بأننا استطعنا تشكيل جدول زمني للاجتماعات أو تسلسلا معيناً لأعمالنا. وأخطئ إذا قلت أنه تشكلت لدينا خارطة طريق. مع الأسف هذا لم يحدث، وسنواصل العمل".

هذا وعقد اجتماع ريابكوف طومسون بالسفارة الروسية في براغ. في البداية، أجرى الطرفان محادثات رسمية لمدة ساعة ونصف تقريبا، ثم واصلوا الحديث "على أقدامهم" في شكل غداء عمل.