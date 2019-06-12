ترامب: إيران تعلم جيدا ما عليها فعله لوقف العقوبات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تعلم ما عليها فعله لوقف العقوبات المفروضة عليها.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في البيت الأبيض: "عندما أصبحت رئيسا أنهيت الصفقة [ الاتفاق النووي] والآن إيران في فوضى وتعاني العديد من المشكلات، ونحن نمنع تصديرهم للنفط والحديد".

وتابع الرئيس الأمريكي "هم يعرفون جيدا ما عليهم فعله ولكنهم لا يقومون به".

وأضاف ترامب "منذ إنهاء الصفقة لم تعد إيران كما كانت عليه، نأمل أن نتفق مع إيران. إذا توصلنا لاتفاق معهم فهذا أمر جيد، وإن لم نتوصل لاتفاق فهذا أمر جيد أيضا".

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق من إمكانية تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.