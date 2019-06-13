بوتين: روسيا تشعر بالقلق إزاء قضايا الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء قضايا الشرق الأوسط، ولا تقلل من قلقها بشأن كل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وكوريا الشمالية، وأفغانستان.