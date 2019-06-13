تسجيل
10:11 13 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب

    ترامب: لا خطأ في قبول معلومات مسيئة للخصوم من حكومات أجنبية

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى خطأ في قبول معلومات مدمرة لسمعة خصم سياسي أمريكي، إذا عرضتها حكومة أجنبية على حملة إعادة انتخابه.

    وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي نيوز"، أمس الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان سيقبل المعلومة أم سيخطر مكتب التحقيقات الاتحادي بها: "أعتقد أنه من السليم عمل الأمرين. أعتقد أنك قد ترغب في الإنصات، فلا يوجد خطأ في ذلك".

    الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس البولندي دودا يحضران مؤتمرا صحفيا مشتركا في واشنطن
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    أمين عام "الناتو" يرحب بقرار ترامب زيادة القوات الأميركية في بولندا
    واستجوبت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي ترامب الابن، أمس الأربعاء، في جلسة مغلقة بشأن اجتماع عقد في يونيو/حزيران 2016 في برج ترامب في نيويورك وعرضت فيه محامية أجنبية تقديم معلومات تمس سمعة هيلاري كلينتون التي كانت منافسة ترامب الديمقراطية في انتخابات الرئاسة آنذاك.

    وأجرى المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في أمر الاجتماع ضمن التحقيق حول مزاعم تدخل روسيا في انتخابات 2016.

    وأوضح ترامب أنه يختلف في الرأي مع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي، الذي قال للكونغرس الشهر الماضي، إن على الحملات الانتخابية إبلاغ المكتب بأي اتصالات مشبوهة من حكومة أجنبية.

    وأتم ترامب: "هذا ليس تدخلا، لديهم معلومات وأعتقد أني سأقبلها. إذا شعرت أن هناك شيئا خطأ، حينها قد ألجأ لمكتب التحقيقات الاتحادي".

    انظر أيضا:

    عنكبوت ينسج شباكه بين ترامب ودودا (فيديو)
    ابن ترامب الأكبر أمام "استخبارات الكونغرس" خلف أبواب مغلقة غدا
    بولتون: عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم أمر ممكن تماما والولايات المتحدة مستعدة
    الكلمات الدلالية:
    ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشهد يطل على أراضي وادي صوفيا في جمهورية كراتشاي - تشركيسيا
    وادي صوفيا... جنة السياح في القوقاز الروسي
    إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على المقاتلات الأمريكية إف-35
    انتهى "الفصل الدراسي" للطيارين الأتراك
    الطراد النووي الصاروخي أدميرال ناخيموف
    الطراد النووي الصاروخي "أدميرال ناخيموف"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك