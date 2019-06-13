ارتفاع أسعار النفط عقب حادثة ناقلتي بحر عمان

زادت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عمان.

وجرى تداول عقود مزيج "برنت" العالمي، عند 61.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.83% عن التسوية السابقة.

وتم تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 51.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.17% عن مستوى الإغلاق السابق.

وتتخوف أسواق النفط من تأخر إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تهديد متزايد للشحنات في هذه المنطقة بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران، وتعرض ناقلات نفط لأعمال إرهابية.

وما تزال الأسواق تنتظر قرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيض الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.

وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية، عن استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام في بحر عمان.