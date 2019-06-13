تضارب الأنباء بشأن غرق ناقلة النفط "فرونت ألتير"

تضاربت الأنباء بشأن غرق ناقلة النفط "فرونت ألتير"، ففي حين أكدت وسائل إعلام إيرانية غرق الناقلة بعدما تعرضت لأضرار عقب هجوم في خليج عمان، نفى متحدث باسم شركة فرونتلاين أنباء غرق السفينة، بحسب "رويترز".

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

أول صورة للنيران المشتعلة بناقلة النفط في خليج عمان pic.twitter.com/OFwP8PvZ4L — sooonews (@sooonews) June 13, 2019

وقالت البحرية الأمريكية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

وأكد الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفا: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدغس" وترفع علم بنما.