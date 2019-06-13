القبض على جماعة جزائرية في إسبانيا تنقل المهاجرين غير الشرعيين بحرا

مدريد — سبوتنيك. وقال الحرس المدني الإسباني في بيان له بهذا الشأن: "تم إلقاء القبض على 7 أشخاص، جميعهم مواطنون جزائريون، قاموا بنقل أشخاص من أبناء القارة الأفريقية بواسطة قوارب ذات محركات إلى ألميريا (مقاطعة الأندلس ذات الحكم الذاتي)، وفي وقت لاحق ظل هؤلاء الأشخاص يقيمون على الأراضي الإسبانية أو يتم نقلهم إلى دول أوروبية أخرى".

هذا وكان أحد هذه القوارب الأربعة التي تمت مصادرتها يحمل على متنه 79 شخصا، من بينهم امرأة حامل وطفل يبلغ 3 أعوام من العمر.

وبالإضافة إلى نقل المهاجرين غير الشرعيين، كان أفراد الجماعة يقومون بنقل المخدرات إلى أوروبا.

يذكر أنه وفقا لمنظمة الهجرة الدولية، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي وصلوا إلى أوروبا خلال فترة 5 أشهر من عام 2019 الحالي بلغ أكثر من 21 ألفا و300 شخص، منهم حوالي 7 آلاف و900 شخص إلى إسبانيا.

كما لقى 519 شخصا مصرعهم في مياه البحر الأبيض المتوسط، من بينهم 164 شخصا خلال رحلتهم إلى إسبانيا.