رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية يستبعد تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد

وقال إن الناقلة تضررت من أشياء طائرة وأنها تتحرك بسلام باتجاه خورفكان، بحسب "رويترز".
كما أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الخميس، أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في أن إيران هي المسؤولة عن هذا الحادث.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم، أن بلادة تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات.
ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، اليوم، بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي "لا أساس له" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس.
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