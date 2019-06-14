هواوي تطلق نظام تشغيل بديل لأندرويد

وقال نائب رئيس الشركة أندرو وليامسون لوكالة "رويترز": "قد تستغرق عملية إطلاق "أنظمة التشغيل" الخاصة عدة أشهر، وتعتزم هواوي تسجيل العلامة التجارية لهذا النظام، والتي يتم اختبارها الآن في الصين".

وكانت واشنطن حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات بسبب مخاوف من أن تكون)هذه الشركة(أداة تستخدمها الصين للتجسس.

في سياق آخر، حركت شركة "هواوي" الصينية، دعوى قضائية في أمريكا ضد الحكومة، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.

ورجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوضع مع شركة "هواوي" الصينية، يمكن حلها كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين، إذا تم إبرامها.

وقال ترامب للصحفيين:"هواوي شيء خطير للغاية، انظر إلى ما فعلوه من وجهة النظر الأمنية ومن وجهة نظر عسكرية، إنه أمر خطير للغاية".