قادة شنغهاي يؤكدون استمرار التعاون في مسائل نزع السلاح النووي ومراقبة عدم انتشاره

أكد قادة منظمة شنغهاي للتعاون استمرار التعاون في مسائل نزع السلاح النووي ومراقبة عدم انتشار.

القاهرة — سبوتنيك. وقال البيان الختامي للقمة: " دول الاعضاء مستمرة في التعاون في مسائل نزع السلاح النووي ومراقبة عدم انتشاره والاستعمال السلمي للطاقة الذرية والردود السياسية والدبلوماسية للتحديات الإقليمية التي تواجه أنظمة عدم الانتشار".

وقال البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في بشكيك عاصمة قيرغيزستان: "زعماء الدول الاعضاء يؤكدون موقفا موحدا قائما على أن الحوار على اساس احترام سيادة واستقلال ووحدة اراضي سوريا هو السبيل الوحيد للتسوية".

وقال بوتين في وقت سابق نمن اليوم: "لقد تم تحقيق نتائج حقيقية في الحرب ضد الإرهاب الدولي في سوريا. وقد تمت هزيمة الإرهابيين بفضل المساعدة الروسية الشاملة للحكومة السورية الشرعية".

وأضاف بوتين: "عملية التسوية السياسية في تقدم، والعمل جار لتشكيل اللجنة الدستورية. المهمة ذات الأولوية الآن هي ضمان القضاء التام على المراكز الإرهابية التي لا تزال موجودة في سوريا، وفي المقام الأول في إدلب ، وبالتوازي — زيادة حجم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا".