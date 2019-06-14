الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن قلقه من تطورات منطقة الخليج ويطالب بالحقيقة

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة عن قلقه حول حادثة خليج عمان يوم أمس الحخميس وأكد أنه لا بد من كشف الحقيقة مضيفا أن المنظمة الدولية تدين الهجوم.

ونقلت "رويترز" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله للصحفيين اليوم الجمعة إنه لا بد من الوقوف على الحقيقة بعد الهجوم على ناقلتي نفط هذا الأسبوع في خليج عمان مضيفا أن المنظمة الدولية تدين الهجوم.

من جهته حث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إيران على تغيير مسارها بعد أن قالت الولايات المتحدة إن طهران تقف وراء الهجمات.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم، ووصفت طهران الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس الخميس، داعية الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة التخلي عن الدفع إلى الحرب ووقف السعي إلى إشغال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة.

ونشرت القوات الأمريكية تسجيلا مصورا، صباح اليوم الجمعة، يزعم أنه يظهر سفينة للحرس الثوري الإيراني تقوم بإزالة لغم لم ينفجر من هيكل ناقلة النفط اليابانية "كوكورا كريسوس"، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته، فيما شاركت السعودية الموقف ذاته، أما لندن فأعلنت على لسان وزير خارجية جيريمي هنت أنها تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات.

ودعت موسكو أمس الخميس إلى عدم استخدام حادث ناقلات النفط المأساوية، والتي هزت سوق النفط العالمي، في خليج عُمان لتأجيج الموقف ضد إيران.