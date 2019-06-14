المفوضة السامية تزور فنزويلا لتقييم وضع حقوق الإنسان

أعلنت المفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن رئيسة المفوضية، ميشيل باشيليت، ستقوم بزيارة إلى فنزويلا في الفترة 19-21 يونيو/حزيران، لتقيم الوضع مع حقوق الإنسان في البلاد.

جنيف — سبوتنيك . وذكر بيان المفوضية تم نشره اليوم الجمعة، أن باشيليت ستزور كاراكاس، حيث ستلتقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وستجري محادثات مع ممثلي الحكومة، وكذلك رئيس المحكمة العليا ومكتب المدعي العام ومفوض حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن باشيليت أيضا تخطط لإجراء محادثات مع قيادة الغرقتين العليا والسفلي في البرلمان الفنزويلي، وعقد لقاءات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال والزعماء الدينيين.

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو، بأنه دمية للولايات المتحدة، وأكدت دول عدة، منها روسيا إيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.