ما موقف بوتين من الرئيس الأوكراني زيلينسكي

أعلن رئيس حزب أوكراني ما يعرفه عن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي.

وقال فيكتور ميدفيدتشوك، رئيس الحزب الذي يحمل اسم منصة المعارضة من أجل الحياة، لإحدى قنوات التلفزيون الأوكراني إن أحاديث بوتين الأخيرة بيَّنت أنه يحترم زيلينسكي ولو لسبب واحد، وهو أن 73 في المائة من الأوكرانيين صوتوا لصالح انتخابه رئيسا للجمهورية.

ونوه ميدفيدتشوك إلى أن الرئيس الروسي أكد أخيرا عزمه على ترميم العلاقات الروسية الأوكرانية التي أفسدها انقلاب وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.

وذكر ميدفيدتشوك أن بوتين قال، في الإشارة إلى افتقار زيلينسكي إلى الخبرة اللازمة لرئيس الجمهورية، إن بإمكان زيلينسكي اكتساب الخبرة المطلوبة.

وكشف ميدفيدتشوك أنه لا يتفق مع هذا الرأي جزئيًا، مشيرا إلى أنه يرى أن إسناد مهمة رئاسة الجمهورية إلى سياسي بلا خبرة سيترك أثره السلبي على سكان أوكرانيا.

وكان ميدفيدتشوك قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا وُضعت تحت إدارة خارجية وهي الإدارة الأمريكية.