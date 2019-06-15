الدفاع التركية: تحييد 51 مسلحا ضمن العملية العسكرية شمالي العراق

أنطاكيا — سبوتنيك. وأفادت الوزارة عبر صفحتها على (تويتر) بـ"ارتفاع عدد المسلحين الذين تم تحييدهم إلى 51 في منطقة هاكورك شمالي العراق منذ بدء العملية العسكرية في 27 أيار/مايو الماضي، وذلك بعد تحييد مسلحين اثنين اليوم السبت".

وشن الجيش التركي العملية التي أطلق عليها "عملية المخلب" في منطقة هاكورك في شمال العراق يوم 27 مايو/أيار باستخدام المدفعية والقصف الجوي ثم عمليات نفذتها فرق قوات خاصة.

ويتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل الواقعة جنوبي هاكورك. وقالت أنقرة إن العملية تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده.

ويستخدم لفظ تحييد في العادة للإشارة إلى حالات القتل لكن يمكن استخدامه أيضا للإشارة إلى الإصابة أو الأسر.

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار إن العملية ستستمر في المنطقة لحين "تحييد آخر إرهابي".

وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي إن مثل هذه العمليات أثارت أزمات، مضيفا أن عشرات العمليات المماثلة في الماضي لم تسفر عن التوصل لحل.