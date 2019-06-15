باكستان تحصل على دعم للميزانية يصل لـ 3.4 مليار دولار من "الآسيوي للتنمية"

قال عبد الحفيظ شيخ، القائم بأعمال وزير المالية في باكستان، اليوم السبت، إن بلاده ستحصل على دعم لميزانيتها 3.4 مليار دولار من البنك الآسيوي للتنمية للتغلب على أزمة ميزان المدفوعات المتضخمة.

وفي الشهر الماضي توصلت باكستان لاتفاق من حيث المبدأ مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ مدته ثلاث سنوات وحجمة ستة مليارات دولار لتعزيز المالية العامة الهشة ودعم الاقتصاد الآخذ في التباطؤ في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن تمويل البنك الآسيوي للتنمية يضاف إلى قرض صندوق النقد وستصرف معظم الأموال في السنة المالية الحالية.

وكتب شيخ على "تويتر" يقول "سيقدم البنك الآسيوي للتنمية دعما للميزانية 3.4 مليار دولار".

ADB to give $3.4 billion in #budgetary support. I had a meeting with Mr. Werner Liepach, DG ADB today to agree on the #ADB program. The ADB will provide $3.4 billion in budgetary support to help with #reforms and stabilization of the #economy. — Dr. Abdul Hafeez Shaikh (@a_hafeezshaikh) June 15, 2019

​وأضاف "سيجري صرف 2.2 مليار دولار السنة المالية الحالية بداية من الربع الأول من السنة المالية 2019-2020. سيساعد ذلك وضع الاحتياطي والمعاملات الخارجية".

وذكرت وزارة المالية الباكستانية في بيان أن الدفعة الأولى "ستغطي إصلاح السياسات في مجالات مثل المنافسة التجارية وقطاع الطاقة وتطوير أسواق المال".

وهزت أزمة مالية باكستان في السنوات الأخيرة وهددت الاستقرار في الدولة النووية التي تتصدي لتشدد إسلامي.