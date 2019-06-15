طهران تستضيف الاجتماع الـ 15 للتعاون التجاري بين إيران روسيا

تستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المؤتمر التجاري الثاني بین إيران وشمال القوقاز والاجتماع المشترك الـ15 للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، وانعقاد لجنة العمل الثالثة للتعاون بين محافظات موسكو وأصفهان.

طهران — سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الطاقة الإيرانية، اليوم السبت، أن أفتتاح المؤتمر الثاني للتعاون التجاري بين إيران والاتحاد الروسي سيتم في العاصمة طهران اليوم الاثنين 16 يونيو/ حزيران، بحضور بحضور وزراء ومسؤولين وناشطين من القطاعين العام والخاص للبلدين.

وأضافت وزارة الطاقة الإيرانية أن حفل الافتتاح للمؤتمر التجاري والثقافي والعلمي الإيراني مع دول شمال القوقاز سيتم صباح الأحد بحضور تشيتاريوف وزير شمال القوقاز في الاتحاد الروسي، و رضا أردكانيان وزير الطاقة في إيران.

كما ستبدأ القمة الخامسة عشرة للجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحضور أمناء اللجان وأعضاء مجموعات العمل في طهران.

وستعقد مجموعة العمل الثالثة للتعاون الإقليمي بين بلدان إيران والاتحاد الروسي بحضور نائب رئيس وزراء جمهورية داغستان ووزراء الاقتصاد من ثمانية دول من جمهوريات شمال القوقاز.

وستقوم اللجنة الاقتصادية المشتركة بعقد تسع مجموعات عمل وثلاث لجان متخصصة بحضور كبير من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في المقاطعات والصناعة والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وستضع اللجان الاقتصادية المشتركة خطط عمل لإنشاء خط شحن بين مطار موسكو جوكوفسكي مع مطار أصفهان الدولي، وذلك لإنتاج مشترك لعربات الشحن، وإنتاج توربينات أقل من "20 ميغاوات"، وتصدير اللحوم من دول شمال القوقاز إلى إيران.

وقال سفير إيران فی موسکو، مهدي سنائي، في تغريدة على تويتر، "في ظل الضغوط والتهديدات، لا تزال العلاقات الإيرانية الروسية حيوية وتنمو بسرعة".

یذکر أن الاتحاد الأوراسی یضم دول روسیا وأرمینیا وکازاخستان وبیلاروسیا وقرغیزیا، والتی یبلغ إجمالي إنتاجها الداخلي 2.2 تریلیون دولار، وإنتاجها الصناعي 1.3 تریلیون دولار، وحجم تجارتها الخارجیة مع الدول خارج الاتحاد 877 ملیار دولار، أي 3.7 بالمائة من الصادرات و 2.3 بالمائة من واردات العالم.