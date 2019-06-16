ترامب يهاجم الإعلام: مصداقيتهم "صفر"

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على وسائل الإعلام الكبرى، معتبرا أنها تفتقد إلى المصداقية.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم السبت 15 يونيو / حزيران: "جميع وسائل الإعلام الفاسدة أصبحت خارج السيطرة".

وأضاف: "وسائل الإعلام الكبرى تمتلك صفر مصداقية، وهم خاسرون بصورة كاملة".

The Corrupt News Media is totally out of control — they have given up and don’t even care anymore. Mainstream Media has ZERO CREDIBILITY — TOTAL LOSERS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

وتوعد ترامب، قبل أيام، بتوجيه ضربة لوسائل الإعلام وموظفيها الذين ينشرون تقارير كاذبة عن إدارة الأمريكية والبيت الأبيض.

وكتب على "تويتر": "أعلم أن الرد على وسائل الإعلام الفاسدة أو الأشخاص الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام الفاسدة ، الذين يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن الإدارة الأمريكية، ليس تصرفا رئاسيا."

وتابع:" المشكلة هي، إذا لم ترد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة، لذلك سوف نرد".

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن ترامب أنه لم ينعت زوجة الأمير البريطاني هاري دوقة ساسكس ميغان ماركل"الكريهة" بسبب تصريحاتها السابقة عنه.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا "لم أصف ميغان ماركل أبدا بأنها "كريهة"، وأنها فعلة وسائل الإعلام الكاذبة… هل سوف تقوم "سي إن إن" ونيويورك تايمز وغيرها بتقديم الاعتذار؟ أشك بذلك!".