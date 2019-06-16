أردوغان منتقدا ماكرون: بأي صفة تتحدث عن أنشطتنا في شرق المتوسط

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن أردوغان انتقد ماكرون "بشدة" خلال كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم الأحد، في أثناء مشاركته في الجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول.
وتابع "كما أننا دولة ضامنة في قبرص، وكذلك اليونان وبريطانيا ضامنتان.. ولكن أنت ما هي صفتك؟ ليس لديك أي هوية هناك".
وأضاف "يبدو أنك تركت الرئاسة وبدأت العمل كمحامٍ.. ولكن عندما يتحدث طيب أردوغان فإنه يتحدث بصفة بلد ضامن، وكذلك اليونان وبريطانيا، وأنت بأي صفة تتحدث؟ نحن ندرك جيدا ثقل مسؤوليتنا ولكن أنت لا تدرك ذلك".
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تمر بمرحلة حساسة وأنه "يقع على عاتقنا العمل بكل ما أوتينا من قوة لتتويج هذه المرحلة بالنصر وهو ما تقتضيه مسؤوليتنا تجاه بلادنا وشعبنا".
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