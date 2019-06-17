طائرة استطلاع أمريكية تحلق على حدود منطقة كالينينغراد الروسية

فوفقا لموقع "Plane Radar" فإن طائرة الاستطلاع "RC-135V Rivet Joint" والتي تحمل الرقم "64-14845" أقلعت من قاعدة ميلدينخولل في بريطانيا.

وبعد ساعتين تم رصد الطائرة على حدود منطقة كالينينغراد الروسية.

يذكر بأنه في الآونة الأخيرة تم رصد العديد من طائرات الاستطلاع الأجنبية وبخاصة الأمريكية على الحدود الروسية، كما تم رصدها على البحر الأسود وبمسافات ليست بعيدة عن القاعدة الروسية في سوريا.

ويرفض البنتاغون وقف العمليات الاستخباراتية على الحدود الروسية رغم نداءات وزارة الدفاع الروسية.