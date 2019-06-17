منها الطاقة النووية... إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات

وقعت روسيا وإيران مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات النفط، والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات، والطاقة الكهربائية، والطاقة النووية.

طهران — سبوتنيك. نقلت وكالة "شانا" الإيرانية، اليوم الاثنين "إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم من 27 بندا في قطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والطاقة الكهربائية والطاقة النووية".

وأوضحت الوكالة أن مذكرة التفاهم وقعت من قبل نائب وزير النفط للشؤون الدولية أمير حسين زماني نيا، ونائب وزير الطاقة الروسي أناتولي يانوفسكي في العاصمة الإيرانية طهران، في نهاية الجولة الثانية من الاجتماع المشترك الـ15 للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد وصل إلى طهران، صباح اليوم لبحث عقود صادرات النفط بين البلدين.

وتستضيف طهران، على مدار اليومين المقبلين، المؤتمر التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز والاجتماع المشترك الـ15 للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، بينما تنعقد لجنة العمل الثالثة للتعاون بين محافظات موسكو وأصفهان.