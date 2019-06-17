عبد المهدي: العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم، العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها، مشيرا إلى أهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية.

صرح المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف والوفد المرافق له الذي يضم نائب وزير الخارجية وعددا من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية والقائم بالأعمال الروسي في بغداد"، كما نقلت "السومرية نيوز".

وتابع المكتب، أنه "جرى بحث العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية وتعزيز قدرات القوات العراقية، وتطورات الأوضاع في سوريا وتحقيق الاستقرار فيها والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر أستانا، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية والأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس بوتين الداعمة للعراق واعتزازه بتطور العلاقات وارتياحه لوجود الرغبة المشتركة بتوسيعها في المجالات كافة".

ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله، إن "العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين والمنطقة ولمواصلة محاربة "داعش"، مشيرا إلى "أهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية والعمل على تجنيب المنطقة خطر الإرهاب وتداعيات التصعيد والحرب وتحقيق السلام والاستقرار لشعوبها".

ولفت المكتب إلى أن "المبعوث الروسي نقل تحيات رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وأمنياته للعراق وحكومته وشعبه بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، والرغبة باستمرار التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية المتنامية، وترحيب بلاده بعودة العراق إلى دوره في المنطقة بقوة، والعمل المشترك بين العراق وروسيا فيما يخص محاربة الإرهاب والسعي لتحقيق الاستقرار في سوريا وعموم المنطقة، واهتمام روسيا بمشاركة العراق في مؤتمر أستانة كمراقب، وضرورة تعاون دول الجوار لإنهاء حالة الحرب فيها واستمرار جهود محاربة الارهاب والقضاء على بقايا "داعش".