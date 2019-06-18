واشنطن تقدم مساعدات إنسانية إلى فنزويلا في عهد ترامب بقيمة 213 مليون دولار

موسكو — سبوتنيك. وكتب بنس على تويتر: "خصصت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب أكثر من 213 مليون دولار كمساعدات إنسانية للفنزويليين الذين عانوا من الديكتاتورية الوحشية".
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفا غوايدو، بأنه دمية للولايات المتحدة، وأكدت دول عدة، منها روسيا إيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.
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