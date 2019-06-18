زعيمة هونغ كونغ تعتذر مجددا للشعب بعد احتجاجات عنيفة

وسيسمح مشروع القانون بتسليم المتهمين لبر الصين الرئيسي وفقا لكل حالة على حدة. وتظاهر نحو مليوني شخص في الشوارع يوم الأحد رغم تأجيل مشروع القانون وطالبوا لام بإلغائه تماما والتنحي.
وأكدت لام، المدعومة من بكين، أنه لا يوجد جدول زمني لاستئناف مناقشة قانون التسليم ولن يتم ذلك إذا لم تستطع الحكومة حل الخلافات.
ويتهم الكثيرون الصين بالتدخل بقوة في شؤون هونغ كونغ منذ عودة المدينة للحكم الصيني ويقولون إن اقتراحات التسليم مثال على ذلك. ولم تظهر لام علنا منذ احتجاجات يوم الأحد وهي الأكبر في المدينة منذ عقود.
وأصدرت لام الاعتذار، مساء يوم الأحد، عبر بيان حكومي مكتوب رأى الكثيرون أنه افتقر إلى الصدق. ولم تنجح لام في تهدئة الكثير من المتظاهرين الذين قالوا إنه فقدوا الثقة بها ويشككون في قدرتها على الحكم.
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