البنتاغون تنشر صورا جديدة لاستهداف ناقلتي نفط خليج عمان

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صورا جديدة تقول إنها تثبت تورط إيران في استهداف ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان الخميس الماضي.

والصورة الجديدة تظهر نفس اللقطات التي ظهرت في وقت سابق في فيديو أبيض وأسود منخفض الجودة أصدره الجيش الأمريكي، غير أن الصور الجديدة تبدو أكثر وضوحًا وملونة، وهي عبارة عن لقطات أخدت من فيديو صور جوا للحادث بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

© AP Photo / U.S. Department of Defense via AP صور نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقول إنها تثبت تورط إيران في الهجوم على ناقلتي بحر عمان

والصور الجديدة التقطتها المروحية الأمريكية التابعة للبحرية MH-60R.

© AFP 2019 / U.S. Department of Defense via AP صور نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقول إنها تثبت تورط إيران في الهجوم على ناقلتي بحر عمان

ويقول البنتاغون إنها تظهر عناصر في الحرس الثوري الإيراني وهم يزيلون لغما غير منفجر من ناقة النفط اليابانية كوكوكا كوراجوس.

© AP Photo / U.S. Department of Defense via AP صور نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقول إنها تثبت تورط إيران في الهجوم على ناقلتي بحر عمان

وتتهم الولايات المتحدة إيران بتنفيذ ذلك الهجوم، وهو ما نفته طهران.

ونشر الجيش الأمريكي صورا أمس الاثنين، قال إنها لقوة من الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لاصقا لم ينفجر من ناقلة يابانية، تعرضت لهجوم في خليج عمان.

في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت المحلي ، اقترب زورق دورية للحرس الثوري الإيراني طراز (Gashti) من الناقلة كوكوكا كورايجس تمت ملاحظته وتسجيله وهو يزيل الألغام المنفجرة وغير المنفجرة من كوكوكا كورايجس..#سنتكوم #سنتكام pic.twitter.com/W6raTBhl4g — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 14, 2019

​وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان يشرح الصور، أن إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر، مشيرة إلى المهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر.

في الساعة 8:09 صباحًا بالتوقيت المحلي ، لاحظت طائرة أمريكية قارب دورية للحرس الثوري الإيراني من طراز هنديجان وزوارق هجومية سريعة / وزوارق شاطئية سريعة (FAC/FIAC) بالقرب من التاير (Altair). #سنتكوم #سنتكام pic.twitter.com/QdPMsIjytt — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 14, 2019

​وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في بحر عمان، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس 13 حزيران/ يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.