البنتاغون تنشر صورا جديدة لاستهداف ناقلتي نفط خليج عمان

والصورة الجديدة تظهر نفس اللقطات التي ظهرت في وقت سابق في فيديو أبيض وأسود منخفض الجودة أصدره الجيش الأمريكي، غير أن الصور الجديدة تبدو أكثر وضوحًا وملونة، وهي عبارة عن لقطات أخدت من فيديو صور جوا للحادث بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

© AP Photo / U.S. Department of Defense via AP

صور نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقول إنها تثبت تورط إيران في الهجوم على ناقلتي بحر عمان