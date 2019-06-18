روحاني: العالم يشيد بإيران في خلافها مع أمريكا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العالم يشيد بإيران في خلافها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع روحاني أن واشنطن خالفت توقعاتها بالانسحاب من الاتفاق النووي، حسب فرانس 24.

وأوضح الرئيس الإيراني في خطاب له، اليوم الثلاثاء: "اليوم نحن في مواجهة مع أمريكا حيث لا أحد في العالم لا يشيد بإيران".

وأضاف روحاني أنّ "إيران أوفت بما وقعت عليه. والتزمت بالاتفاقات الدولية والطرف الذي يقف بمواجهتنا اليوم هو الطرف الذي سحق كل المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية".

وأعلن الرئيس الإيراني أن بلاده لن تدخل حربا ضد أي دولة.

وتابع روحاني: "إيران لن تشن حربا على أي دولة… من يواجهوننا مجموعة سياسيين محدودي الخبرة"، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وأعلنت إيران، في 15 مايو/أيار، عن تعزيزها برنامج تخصيب اليورانيوم ردا على قرار الولايات المتحدة العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران والدول والأطراف التي تقيم تجارة معها.