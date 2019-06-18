حرب على أكثر من جبهة... مناورات إسرائيلية واسعة بمشاركة "إف-35" (صور+فيديو)

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن إجراء مناورات عسكرية واسعة لمحاكاة القتال في جبهات عدة، باستخدام مقاتلات حديثة من طراز "إف-35" الأمريكية مع التركيز على الجبهة الشمالية، وذلك بهدف تحسين الجاهزية والاستعداد لمواجهة سيناريوهات المعركة الواسعة. حسبما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

القدس — سبوتنيك. قال أدرعي، في بيان عصر اليوم الثلاثاء "يجري سلاح الجو في هذه الأيام تمرينًا واسع النطاق بمشاركة طائرات حربية ومروحية ونقل بالإضافة الى أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة المراقبة".

وأضاف البيان "يحاكي التمرين قتال متعدد الجبهات ومناورة واسعة متعددة الأذرع بهدف تحسين جاهزية واستعداد سلاح الجو لمواجهة سيناريوهات المعركة الواسعة على جبهات متنوعة والتي تشمل تنفيذ ضربات عديدة في أوقات قصيرة بالإضافة الى مساندة القوات البرية".

#صور لأول مرة يتم التدرب على حرب واستخدام طائرة f-35 الحربية والتي تعزز قدرات سلاح الجو وتساهم في الحرب متعددة الجبهات.نملك هذه الطائرة لهذه الغايات- هذه هي الطائرة الحربية الأكثر تقدمًا. هذه الطائرة تمكننا من استهداف العدو في أوقات قصيرة والعمل بشكل متواصل في مواجهة التهديدات pic.twitter.com/92FLhca6Oa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2019

وقال ضابط كبير في سلاح الجو: "كل مقاتلاتنا في الجو. ندرب جميع القوات من الجنود في المجال التقني الى الطيار داخل الطائرة الحربية والمقاتل في الدفاعات الجوية وحتى قائد سلاح الجو وقادته. يتطلب من جميعهم اتخاذ القرارات في وقت الحقيقة مثلما نواجهه في حالة حرب".

وأضاف الضابط "يحاكى التمرين سيناريوهات متعددة الجبهات وحرب على أكثر من جبهة حيث التركيز هو على الجبهة الشمالية".

يجرى سلاح الجو هذه الأيام تمرينًا واسع النطاق بمشاركة طائرات حربية ومروحية ونقل بالاضافة الى أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة المراقبة حيث يحاكي قتال متعدد الجبهات ومناورة واسعة متعددة الأذرع بهدف تحسين جاهزية واستعداد سلاح الجو لمواجهة سيناريوهات المعركة الواسعة على جبهات متنوعة pic.twitter.com/2abI7lBfAM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2019

وتابع الضابط بالقول "لأول مرة يتم التدرب على حرب واستخدام طائرة "إف-35" الحربية والتي تعزز قدرات سلاح الجو وتساهم في الحرب متعددة الجبهات. نملك هذه الطائرة لهذه الغايات، هذه هي الطائرة الحربية الأكثر تقدمًا. هذه الطائرة تمكننا من استهداف العدو في أوقات قصيرة والعمل بشكل متواصل في مواجهة التهديدات".