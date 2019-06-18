ميركل تضع شروطا لرفع العقوبات عن روسيا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن ألمانيا وأوكرانيا لن ترفعا العقوبات عن روسيا حتى تطبق موسكو بنود اتفاقيات مينسك.

نقلت وسائل إعلام روسية عن ميركل قولها: "لا يمكن رفع العقوبات طالما يوجد تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك".

وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو على النظر في جدوى فرض عقوبات ضد روسيا.

في شهر أيار/ مايو الماضي، قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو أن أوكرانيا تحتاج إلى جيش قوي وتشديد العقوبات ضد روسيا، بدلاً من إجراء استفتاء حول إبرام اتفاقيات سلام مع موسكو.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا في عام 2014 بسبب عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا. وتشمل هذه العقوبات حظر تصدير السلاح وحظر الدخول على أكثر من مئة شخص بالإضافة إلى قيود تجارية.