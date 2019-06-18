بمليار دولار... إسرائيل تقتني سلاحا جديدا

نشر الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "روتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي سيشتري طائرات للتزود بالوقود بقيمة مليار دولار.

ישראל תרכוש לראשונה מטוסי תדלוק למטוסי הקרב של חיל האוויר בעלות מילארד דולר https://t.co/AA6Hmq2QH3 — Rotter Net (@RotterNet) June 18, 2019

وأوضح الموقع الإخباري العبري أن إسرائيل ستحصل على تلك الطائرات الجديدة من قيمة المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية سنويا لإسرائيل.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس، باراك أوباما، قد قررت في عام 2016، منح إسرائيل 38 مليار دولار كمساعدات للعقد المقبل، أي لعشر سنوات كاملة، بعدما كانت 30 مليار دولار فقط لعقد سابق له.