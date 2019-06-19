بيلوسي تصف اعتزام ترامب البدء بترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين بـ "العمل الخبيث"

وأوضحت بيلوسي، بأنه ينبغي على ترامب "التخلي عن هذه الإجراءات القاسية، الغير فعالة والتمييزية، والعمل مع الديمقراطيين لدعم الإصلاح المعقول والفعال للهجرة الذي يعكس قيمنا".
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ الأسبوع المقبل بترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى ان هذا القرار سيشمل "ملايين الأجانب غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة".
ولم يفوت الرئيس الأمريكي فرصة اتهام خصومه الديمقراطيين بعدم التحرك في مسألة السيطرة على الهجرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)