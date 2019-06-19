كارثة طائرة "بوينغ 777"... تحذير من تكرارها

يمكن أن يحدث المزيد من كوارث الطائرات إذا لم يتم التوصل إلى معرفة حقيقة ما حدث لطائرة "بوينغ 777" الماليزية في عام 2014.

وذكرت صحيفة "إكسبرس" أن مصمم الطائرات ألاستر روزينشاين شدد في مقابلة تلفزيونية على ضرورة كشف حقيقة ما حدث لهذه الطائرة و239 شخصا كانوا على متنها.

ويرى مصمم الطائرات أنه من الضروري كشف حقيقة حادث الطائرة الماليزية حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث الذي قد يكون وراءه، مثلا، خطأ من الفنيين أثناء قيامهم بإصلاح الطائرة.

ومن أجل تجنب الوقوع في مثل هذا الخطأ الذي يمكنه أن يؤدي إلى وقوع الكارثة الفتاكة، من الهام بمكان التوصل إلى معرفة ماذا حدث.

واختفت طائرة "بوينغ 777" الماليزية من على شاشة الرادار في الثامن من مارس/آذار 2014، أثناء قيامها بالرحلة من كوالالومبور إلى بكين. وانقطع الاتصال مع الطائرة بعد حوالي ساعة من إقلاعها.