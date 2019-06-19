بلد آسيوي ينتج مقاتلات سوخوي وهمية... لماذا؟

ووفق موقع vietbao.vn فإن فيتنام تنتج ما يمثل منظومات صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات ومقاتلات "سو-30" ودبابات "تي-54/55" التي يجب أن تجذب صواريخ وقنابل العدو.
Во Вьетнаме наладили выпуск надувных С-300, Су-30 и Т-54/55. Фото: https://t.co/OTB2HQimkM pic.twitter.com/6fp8DR4x29— Komandante (@KomandanteS17) June 18, 2019
ويشار إلى أن فيتنام تملك تجربة عريقة في استخدام الأهداف الوهمية الكاذبة. فمثلا، استخدمت قوات الدفاع الجوي الفيتنامية خلال صد العدوان الأمريكي ما يحاكي منظومة صواريخ "إس-75" الروسية المضادة للطائرات لتضليل القوات الجوية الأمريكية المهاجمة.
وتزن الصواريخ والمقاتلات والدبابات الفيتنامية الكاذبة نحو 30 كيلوغراما فقط. ويتم نفخها لتصل إلى حجم النماذج الحقيقية خلال 5 دقائق. ويتعذر تمييزها من الأسلحة الحقيقية على بعد 100 متر.
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