بلد آسيوي ينتج مقاتلات سوخوي وهمية... لماذا؟

تم في فيتنام تنظيم إنتاج نماذج "منفوخة" من الصواريخ والطائرات والدبابات.

ووفق موقع vietbao.vn فإن فيتنام تنتج ما يمثل منظومات صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات ومقاتلات "سو-30" ودبابات "تي-54/55" التي يجب أن تجذب صواريخ وقنابل العدو.

​ويشار إلى أن فيتنام تملك تجربة عريقة في استخدام الأهداف الوهمية الكاذبة. فمثلا، استخدمت قوات الدفاع الجوي الفيتنامية خلال صد العدوان الأمريكي ما يحاكي منظومة صواريخ "إس-75" الروسية المضادة للطائرات لتضليل القوات الجوية الأمريكية المهاجمة.

وتزن الصواريخ والمقاتلات والدبابات الفيتنامية الكاذبة نحو 30 كيلوغراما فقط. ويتم نفخها لتصل إلى حجم النماذج الحقيقية خلال 5 دقائق. ويتعذر تمييزها من الأسلحة الحقيقية على بعد 100 متر.