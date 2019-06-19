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11:46 19 يونيو/ حزيران 2019
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    بنيامن نتنياهو

    الجيش الإسرائيلي ينتقل من الدفاع إلى الهجوم ونتنياهو يهدد

    © AP Photo/ DEBBIE HILL
    العالم
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    أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة، موجها رسالة لكافة من يسعى إلى مهاجمة إسرائيل بالقول "لا تجربونا".

    نتنياهو
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    نتنياهو: لقاء مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي "تاريخي"
    تصريحات نتنياهو جاءت، ظهر اليوم الأربعاء، خلال تفقده المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي في كافة أنحاء إسرائيل بمشاركة عدد كبير من الوحدات القتالية، ورافق نتنياهو في جولته رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي.

    وقال نتنياهو في ختام جولته: "أختتم مناورة كبيرة متعددة الأذرع يجريها جيش الدفاع الإسرائيلي على عدة جبهات. آخذ انطباعا كبيرا عن التحسن الذي طرأ في مستوى الجاهزية وعن الروح القتالية التي تسود في صفوف المقاتلين والقادة، وآخذ انطباعا كبيرا خاصة عن القوة التدميرية التي يمتلكها جيش الدفاع الإسرائيلي".

    وأضاف: "أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق يهددون بتدميرنا. أقول لأعدائنا: جيش الدفاع الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية. لا تجربونا".

    ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي مناورات عسكرية واسعة النطاق تحاكي تعرض إسرائيل لحرب شاملة من جبهات متعددة وتحديدا على جبهتي سوريا ولبنان.

    وقد انتقلت المناورات التي تجري في البر والبحر والجو من مرحلة الدفاع إلى الهجوم. وكشف سلاح الجو الإسرائيلي يوم أمس أن المقاتلات الحربية الجديدة من طراز "إف-35" شاركت بشكل فعّال ولأول مرة في هذه المناورات.

    وبحسب تصريحات لقيادة الجيش، فإن المناورات تختبر مستوى التنسيق بين أذرع الجيش المختلفة، وجاهزيتها للتعامل مع سيناريوهات حربية متعددة.

    وتكتسب المناورات أهميتها كونها تأتي في ظروف إقليمية معقدة، لا سيما الأزمة مع إيران في الخليج العربي واستمرار إسرائيل في تنفيذ هجمات تستهدف منع التمركز العسكري الإيراني في سوريا.

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    الكلمات الدلالية:
    مقاتلات, إف 35, مناورات, وكالة سبوتنيك, الجيش الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
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