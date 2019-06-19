نائب وزير خارجية كوريا الشمالية يزور روسيا خلال 23-26 يونيو

أفادت سفارة كوريا الشمالية في روسيا بأن نائب وزير الخارجية، إيم تشون إيل، سيزور روسيا خلال أيام 23-26 يونيو/ حزيران الجاري.

موسكو — سبوتنيك . قال ممثل السفارة لوكالة "سبوتنيك": "نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، سيزور موسكو خلال أيام 23-26 يونيو الجاري".

ويجري إيم تشيون إيل محادثات على مستوى نائب وزير الخارجية، بالإضافة إلى لقاء وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي أو نائبه إذا سنحت الفرصة.

ويجري تنسيق برنامج الزيارة مع الجهة المضيفة.

يُشار إلى أن كوريا الشمالية وروسيا أجريا مؤخرا سلسلة من المحادثات لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.